Paris (AFP). Tunisie: Valls fait état de 21 morts, dont 19 touristes étrangers

Le Premier ministre Manuel Valls a fait état jeudi de 21 morts, dont 19 touristes étrangers, dans l'attaque perpétrée mercredi au musée Bardo de Tunis. "Selon les derniers éléments qui nous ont été transmis", cette attaque a coûté la vie à "21 personnes: deux membres des forces de l'ordre tunisiennes et 19 touristes étrangers, dont deux de nos compatriotes", a indiqué Manuel Valls devant la presse. "Et n'oublions pas, bien sûr, les 44 blessés, dont 7 Français () Nous sommes particulièrement inquiets pour deux d'entre eux", a poursuivi le Premier ministre. Les autorités tunisiennes ont fait état pour l'instant de 19 morts, dont 17 touristes, mais une certaine confusion régnait sur leurs nationalités jeudi matin. L'attaque du Bardo est sans précédent pour la Tunisie depuis avril 2002 et l'attentat suicide contre une synagogue à Djerba (sud), qui avait coûté la vie à 14 Allemands, deux Français et cinq Tunisiens. Al-Qaïda l'avait revendiqué.

