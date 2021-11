Athènes (AFP). Athènes adopte envers et contre tout sa loi sur la pauvreté

En pleine négociations avec ses créanciers, le gouvernement grec de gauche radicale a fait voter mercredi, avec le soutien de l'opposition, un premier projet de loi depuis son arrivée au pouvoir, destiné à soulager les plus pauvres. Intitulé "Réglementations sur les mesures imminentes pour parer à la crise humanitaire et sur l'organisation du gouvernement", ce projet de loi répond aux promesses électorales du gouvernement victorieux des législatives de fin janvier, et vise à secourir les foyers privés d'électricité ou faisant face à des problèmes de logement et de nourriture. Le débat au parlement sur ce projet, "le premier du gouvernement de salut national", a souligné dans son discours le Premier ministre Alexis Tsipras, s'est achevé par une approbation massive, les deux principaux partis d'opposition, Nouvelle Démocratie (conservateurs) et PASOK (socialistes) votant pour, aux côtés de la coalition Syriza-Grecs indépendants au pouvoir. Mardi soir, le gouvernement avait soudain durci le ton contre la Commission européenne après des informations de presse affirmant que Bruxelles tiquait sur le vote du projet de loi, jugeant qu'il s'agissait d'une action "unilatérale" en désaccord avec l'accord de l'Eurogroupe du 20 février. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Sakellaridis, a dénoncé mercredi un "veto", une "pression". Quelques heures plus tard, le commissaire européen Pierre Moscovici a dû expliquer la position de la Commission. Elle défend "pleinement l'objectif d'aider les plus vulnérables" en Grèce et n'oppose "pas un quelconque veto" aux mesures d'urgence prise pour les plus pauvres, a-t-il assuré. M. Tsipras, qui s'exprimait quelques heures après M. Moscovici, a estimé que le vote de la loi "répond avec détermination à certains de nos créanciers, à certains technocrates, qui disent que les mesures contre la crise humanitaire constituent une action unilatérale". Mais il n'en a plus rajouté ensuite dans la polémique. "Indices dans le rouge" Le projet de loi prévoit de rétablir le courant chez les ménages ne pouvant payer l'électricité et de leur fournir jusqu'à 300 kw/h d'électricité gratuite jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à 30.000 foyers vont aussi recevoir une aide au logement de 70 à 220 euros et 300.000 personnes une aide alimentaire. Le projet comprend également des mesures pour des personnes qui ont perdu leur emploi ces derniers mois et sont privées de sécurité sociale. Syriza ne cesse depuis deux ans de condamner la poursuite de la politique d'austérité, imposée au pays depuis l'éclosion de la crise en 2010, et qui a causé "une crise humanitaire", plongeant des centaines de milliers des citoyens dans la misère, en raison d'une explosion du chômage, du rabotage des salaires et des retraites et de la hausse des taxes. "Quand tous les indices sont dans le rouge, chômage, pauvreté etc, on ne fait que ce qui est nécessaire pour faire face à ces problèmes", a lancé à l'Assemblée mercredi le ministre de l'Emploi, Panos Skourletis. Outre ces mesures sociales, le projet de loi qui sera voté mercredi prévoit "la création d'un secrétariat général pour la lutte contre la corruption". Ce secrétariat doit ?uvrer "pour renforcer les contrôles des organes gouvernementaux et renforcer leur rentabilité", stipule le rapport du projet de loi. Ce vote intervient en pleine négociations de la Grèce avec ses créanciers pour mettre sur les rails l'accord du 20 février qui prévoit une série de réformes par la Grèce. Le pays attend en échange le versement de la dernière tranche de prêts européens au pays, environ 7 milliards d'euros, pour faire face à la pénurie financière qui le menace. Cet audit, qui aurait dû être terminé en septembre dernier, avait déjà pris du retard en raison également de la résistance du précédent gouvernement de coalition droite-socialistes à réaliser les réformes requises par les créanciers, et portant sur de nouvelles mesures d'austérité.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire