Sortie cinéma : Hacker

Au même moment, un virus malveillant a perturbé la bourse de Chicago, entraînant une forte hausse des prix du soja. Mais personne ne revendique ces attaques, ce qui surprend tout le monde.

Les autorités américaines et chinoises décident d'unir leurs forces pour débusquer les criminels. Dawai Chen, qui dirige l'équipe chinoise, demande la libération de son ami Nicholas Hathaway, emprisonné pour hacking. Dès le générique, qui montre la progression fulgurante des données informatiques à travers différents réseaux, Michael Mann fait preuve d'une extraordinaire maîtrise de l'image. Dans cette histoire très prenante, les premières scènes montrent les héros, aux prises avec leurs claviers, qui tentent de débusquer ces nouveaux et très dangereux criminels. Certains éléments de l'histoire risquent d'être peu accessibles aux spectateurs, tant ils sont techniques et complexes, mais, très vite, le cinéaste plonge ses personnages dans un suspense haletant, qui les conduit de Hong-Kong à Kuala Lumpur, en passant par Chicago et Jakarta. La mise en scène est très brillante, avec quelques morceaux de bravoure, telles les scènes superbes pendant une fête traditionnelle en Malaisie, et l'interprétation est convaincante.

Mais l'histoire finit par devenir très angoissante, tant elle révèle les dangers potentiels qui menacent nos sociétés informatisées.

Thriller américain. De Michael Mann, avec Chris Hemsworth (Nicholas Hathaway), Viola Davis (Carol Barret), Lee-Hom Wang (Dawai Chen), Wei Tang (Lien Chen) (2h13).