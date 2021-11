Paris (AFP). Ligue des champions: l'Angleterre, l'exploit ou le zéro pointé

L'Angleterre a beau posséder le championnat le plus puissant du monde, elle risque d'être la grande absente des quarts de finale de la Ligue des champions, alors qu'Arsenal et Manchester City sont condamnés à l'exploit en huitièmes de finale retour face à Monaco et Barcelone. Alors que les plus gros espoirs de voir un club de Premier League - qui vient de vendre ses droits télévisés pour un montant record de 6,9 milliards d'euros sur trois saisons - reposaient sur Chelsea, les Blues ont été éliminés la semaine passée par le Paris SG, qui a arraché le nul 2-2 en prolongation à Stamford Bridge (aller: 1-1). Il ne reste plus donc que les Gunners et les Citizens en course, mais les Londoniens ont subi une énorme déroute à l'Emirates en huitièmes de finale aller en prenant une leçon de réalisme face aux Monégasques (3-1). Quand aux Mancuniens, ils ont cédé également sur leur pelouse face à l'armada barcelonaise (2-1), alors portée par Suarez auteur d'un doublé. Dire que les deux clubs anglais abordent leurs secondes manches dans une situation critique est donc un euphémisme. Car même si Olivier Giroud, buteur et passeur ce week-end contre West Ham, semble un autre joueur que son fantôme du match aller, il faudra qu'Arsenal marque au moins trois buts à la défense hermétique de Monaco, mardi. Pour City, la mission est à peine moins compliquée. Inscrire deux buts au Camp Nou n'est pas impossible pour Agüero et cie, mais ne pas en prendre face à Messi et ses Catalans, qui viennent de reprendre la première place au classement de la Liga, semble improbable. Comme en 2012-2013, c'est un zéro pointé qui menace la Premier League, incapable depuis Chelsea en 2011-2012 de se hisser sur le toit de l'Europe et même d'assurer régulièrement une présence dans le dernier carré de cette C1. L'Espagne ne connaît pas, elle, pareille dichotomie entre la Liga et l'Europe, preuve en est la dernière finale de la C1 100 % madrilène remportée par le Real contre l'Atletico (4-1 a.p.). Les Colchoneros, qui marquent le pas en championnat, devront néanmoins renverser la situation mardi face à Leverkusen, après la défaite (1-0) de l'aller, pour imiter leurs rivaux madrilènes déjà qualifiés. Une mission toutefois dans les cordes des hommes de Simeone devant leur public. Mercredi, enfin, ce sera à Dortmund d'en faire autant pour remonter le 2-1 encaissé à Turin face à la Juventus qui domine outrageusement la Serie A mais n'a atteint les quarts de la C1 que trois fois en dix ans (2004-2005, 2005-2006, 2012-2013). Sans aller en demies. Le programme des 8e de finale retour: Mardi (20h45) Monaco (FRA) - Arsenal (ENG) (aller 3-1) Atletico Madrid (ESP) - Leverkusen (GER) (aller 0-1) Mercredi (20h45) FC Barcelone (ESP) - Manchester City (ENG) (aller 2-1) Dortmund (GER) - Juventus Turin (ITA) (aller 1-2)

