Andorre-la-Vieille (Andorre) (AFP). La 4e banque d'Andorre secouée par un scandale de blanchiment

Le secteur bancaire de la principauté d'Andorre est en pleine tempête avec pour première victime à l'international une filiale madrilène de la Banca Privada d'Andorra (BPA) suite à des accusations américaines de blanchiment d'argent et de liens avec la mafia. Un des plus hauts responsables de la banque à Andorre, Joan Pau Miquel Prats, a été mis en examen lundi pour blanchiment d'argent et liens avec la mafia chinoise et incarcéré. Dans ce contexte, les autorités andorranes sont montées au créneau pour rassurer sur la solvabilité de la principauté. Face à cette "situation extraordinaire", différentes actions ont été entreprises avec pour seul objectif de "préserver la place financière andorrane", a annoncé à la presse le ministre des Finances Jordi Cinca. En Espagne, la filiale de la BPA Banco Madrid, a déposé le bilan suite à une "très forte détérioration financière () conséquence des importants retraits de fonds de clients", a annoncé lundi la Banque d'Espagne qui en a pris le contrôle le 10 mars. Cette filiale à 100% de la BPA depuis 2011 est spécialisée dans la gestion de fortunes, avec quelque 15.000 clients privés et institutionnels en Espagne. Gestionnaire d'un total de 6 milliards d'actifs, elle s'est vu suspendre ses activités. - Rassurer face à la panique - A Andorre, où la BPA est gérée depuis le 10 mars par un trio de personnalités nommées par l?Institut National Andorran des Finances (INAF, le Trésor), des clients ont paniqué lundi matin. Des personnes en colère dans de longues files d'attente ont tenté de retirer leur argent et de fermer leurs comptes, a constaté une correspondante de l'AFP. Mais la banque a limité les retraits à 2.500 euros par personne, par compte et par semaine, a confirmé M. Cinca. Les actionnaires, représentant 82% du capital de la BPA, ont affirmé qu'il "n'existe pas de problème de solvabilité" dans cette banque, dans un communiqué lundi. Ils veulent "trouver la meilleure solution dans les plus brefs délais". Pour ce faire, avec l'INAF qui a destitué le conseil d'administration de la BPA, les actionnaires souhaitent une réunion avec l'ensemble du secteur bancaire andorran. M. Cinca a lourdement insisté sur la solvabilité des quatre autres banques qui suivent tous les standards internationaux d'échanges d'information: Crédit Andorrà, Morabanc, Andbank et Banc Sabadell d?Andorra. Le gouvernement, a-t-il aussi rappelé, s'est engagé, depuis la signature en 2009 des premières conventions d?échange d?informations fiscales, à la transparence, à la prévention du blanchissement et la principauté est régie par la régulation internationale. Le 13 mars, la notation d'Andorre a été abaissée par les deux agences de notation Standard and Poor's, à BBB, et Fitch, à B+, avec une "surveillance négative". Cette tempête survient alors que le pays sort de nouvelles élections législatives fin février et attend un nouveau gouvernement. Il ne devrait pas beaucoup changer puisque le parti d'Antoni Marti est resté majoritaire. Les Etats-Unis ont frappé fort il y a une dizaine de jours. L'organisme du Trésor FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) a annoncé que "de hauts responsables corrompus de BPA, ainsi que des contrôles antiblanchiment trop lâches, ont fait de BPA un intermédiaire facile des blanchisseurs d'argent en vue de faire passer par le système financier américain les recettes tirées du crime organisé, de la corruption et du trafic d'êtres humains". Les opérations concernent des organisations criminelles en Russie et en Chine pour "des centaines de millions de dollars". Outre l'Espagne, la BPA est présente au Panama, au Luxembourg, en Suisse et en Uruguay.

