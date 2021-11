Le CB Ifs reprend sa marche en avant

Il a fait valoir son rang à La Garnache, neuvième d'un classement où Ifs apparaît au deuxième rang (49-66). "C'est une victoire importante, retient Vincent Dumestre. C'était essentiel de se remettre en selle. Il fallait réagir et montrer un autre visage." Ifs s'y est appliqué en construisant son succès de manière progressive : +10 à la fin du premier quart, +13 à la mi-temps et +20 à trois minutes trente du buzzer. L'issue des débats semblait toute tracée, jusqu'à ce qu'un grain de sable ne vienne enrayer la machine. "En une minute trente, elles ont bouché dix points", explique l'entraîneur ifois. On s'est fait un peu peur, mais cette fois, on a mieux géré la situation."

L'orage passé, Ifs a même repris de l'air pour décrocher une victoire de 17 points. Ce seizième succès de la saison lui permet d'améliorer d'ores et déjà son bilan de la saison dernière. Il constitue surtout un pas de plus vers les play-off. Malgré la complexité du système, Ifs n'a besoin que de deux victoires sur ses trois derniers matchs pour participer aux phases finales. La réception du Centre fédéral samedi 21 mars doit impérativement déboucher sur l'une d'elles, puisque la relève du basket français est avant-dernière du classement. La suite, avec des déplacements à Rennes et Brive, ne sera pas aisée.