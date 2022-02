Sécurité routière dans la Manche: ALERTE GENERALE

46 personnes ont perdu la vie sur les routes de la Manche en 2010, c'est 11 de plus que l'année précédente, soit une augmentation de 15% par rapport à 2009. Le nombre de blessés repart lui aussi à la hausse passant de 657 en 2009 à 682 en 2010... Des chiffres qui s'expliquent également par une augmentation significative du nombre d'accidents de la route l'année passée...

« L'alcool impliqué dans 34% des accidents »

Parmi les chiffres marquant, 43% des accidents mortels dans le département sont dus à une perte de contrôle du véhicule... L'alcool reste encore trop impliqué dans les drame de la route, l'année passé, 1/3 des personnes décédées dans un accident présentait un taux d'alcool assez important pour être retenu comme facteur aggravant. C'est encore trop même si ce chiffre a connu une baisse importante puisqu'en 2009, l'alcool était impliqué dans 41% des accident mortels. En revanche, « seulement » 2 % des victimes présentaient un taux de stupéfiant significatif dans son sang (soit une victime)...

« Les jeunes de moins en moins touchés? »

Pendant des années, la tranche 18-24 ans fut la tranche la plus ciblée par les campagnes de sensibilisation mais la encore, les chiffres parlent d'eux même. Les « 18-24 ans » représentent moins 10 % des tués sur la route alors que la tranche 25-59 ans totalise à elle seule plus de la moitié des personnes décédées dans un accident de la circulation....

« La délinquance routière en hausse »

A la vue des chiffres de la délinquance routière, le nombre de blessés et de morts sur les routes n'apparait plus comme une surprise... Si en 2010, les autorités ont constaté un recul de la conduite sous l'emprise de l'alcool, les autres indicateurs repartent eux aussi à la hausse..., plus d'excès de vitesse, plus de conducteurs sans permis et surtout plus de conducteurs sous l'emprise de stupéfiants (+38% par rapport à 2009).

Alors qu'au niveau national, on se félicitait en fin d'année dernière des progrès effectués en matière de sécurité, on s'aperçoit que le département de la Manche fait figure de cancre dans ce domaine....

"Graphiques d'illustrations ci dessous: source Préfecture de la Manche"