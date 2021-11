Vailly-sur-Aisne (France) (AFP). Valls: le regroupement des services publics garant de l'égalité entre les citoyens

Regrouper au sein d'un même établissement rural les différents services administratifs est le "garant de l'égalité entre les citoyens", a estimé vendredi Manuel Valls, lors d'une visite de la maison des services publics de Vailly-sur-Aisne. "L'égalité devant l'accès aux services publics est essentiel et aucun territoire de ce pays ne doit être oublié", a insisté le Premier ministre lors de son déplacement à l'issue du comité inter-ministériel sur la ruralité à Laon. Venu à l'invitation du maire de Vailly-sur-Aisne, Arnaud Battefort, par ailleurs premier secrétaire départemental du PS, M. Valls, accompagné des ministres Najat Vallaud-Belkacem (Éducation), Sylvia Pinel (Ruralité) et du secrétaire d'Etat Thierry Mandon (Réforme), s'est brièvement entretenu avec les agents travaillant dans la maison des services publics. Lors du comité interministériel, le Premier ministre a annoncé la mise en place d'ici à la fin de 2016 de 1.000 de ces maisons de services publics, soit un triplement de leur nombre par rapport à aujourd'hui. Y sont regroupées plusieurs administrations comme Pôle Emploi, la Caisse d'assurance familiale (CAF), la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), la Mutualité sociale agricole (MSA), le Trésor Public ou encore les services sociaux pilotés par le Conseil général de l'Aisne. Créé en 2010, le relais des services publics situé dans le centre de Vailly, commune de 2.100 habitants, accueille chaque année près de 13.000 personnes venues des 64 villages de la communauté d'agglomération, selon le maire. Ouvert toute la semaine, le bâtiment permet aux usagers d'obtenir des informations ou d'effectuer les démarches administratives relevant de plusieurs institutions souvent localisées dans la préfecture ou la sous-préfecture du département. Pour les demandes auprès des services de la CAF et de la CPAM, les usagers de Vailly bénéficient d'une salle équipées d'ordinateurs qui les mettent directement en relation par visio-conférence avec des agents administratifs de Soissons. Des imprimantes permettent également de télé-transmettre des documents ou des attestations. "Avant cette maison des services, il fallait se déplacer souvent loin pour accomplir ces démarches, ici tout est regroupé, on connaît le personnel et c'est beaucoup plus facile", a expliqué Marie-Claude, une habitante du village de 68 ans.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire