Paris (AFP). 35 heures à l'AP-HP: la réunion Hirsch-syndicats tourne court, nouvelle grève jeudi

La réunion a tourné court. Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, n'a pas réussi mardi à désamorcer la colère contre son projet de réorganisation des 35 heures, et les syndicats ont appelé à "amplifier le rapport de force" et à faire grève "massivement" jeudi. Cette réunion devait être un "premier rendez-vous" pour "discuter méthode", selon l'AP-HP, à deux jours du début initialement prévu pour entamer les négociations. Les syndicats, qui réclamaient "le retrait pur et simple du +projet de réorganisation du temps de travail+", ont accusé Martin Hirsch de "rester figé sur sa position" en ne retirant pas son projet. "Devant la non prise en considération de la revendication des personnels, l?intersyndicale a quitté la salle de réunion et appelle l?ensemble des personnels à amplifier le rapport de force et à participer massivement à la journée de grève et à la manifestation du 28 mai", ont annoncé dans un communiqué les organisations CGT, SUD, FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC et Unsa. A l'AP-HP, on soulignait que "le dialogue n'est pas complètement rompu". "La balle est dans le camp des syndicats" pour lesquels un document contenant des engagements sur les conditions de travail et l'emploi a été préparé, faisait-on valoir. Depuis que Martin Hirsch a annoncé son intention de réorganiser le temps de travail dans les hôpitaux parisiens, les relations entre direction et syndicats se sont tendues. L'ouverture des négociations a été prévue le 28 mai mais les réunions préparatoires sur une réorganisation du temps de travail des 75.000 personnels (hors médecins, au statut particulier) des 38 établissements de l'AP-HP ont été boudées par les syndicats. Après une première grève des agents jeudi, Martin Hirsch a proposé une "base nouvelle" de négociation, mettant "au centre des discussions les améliorations des conditions de travail et de l'organisation du travail". Par manque de personnel, les repos non pris s'accumulent sur les comptes épargne temps -- représentant 74,7 millions d'euros fin 2014, selon la direction. Une réduction des plages horaires journalières permettrait de diminuer les RTT. Mais les syndicats redoutent leur suppression, comme celle de jours exceptionnels octroyés pour événements familiaux ou l'ancienneté, et un accroissement de la charge de travail, quand nombre d'agents font déjà des dépassements d'horaires. - 'Poursuivre le combat' - Cette réforme, "ce sont les 35 heures organisées autrement et ce n'est pas la fin des RTT", ni des 35 heures, assure M. Hirsch. Pour le patron de l'AP-HP, il est nécessaire de réorganiser pour s'adapter aux nouveaux modes de prises en charge, améliorer les conditions de travail et préserver plus de 4.000 postes. Une réforme permettrait aussi d'économiser 20 millions d'euros, selon l'AP-HP. Dopée par le "succès" de la grève du 21 mai, suivie par 50% des agents selon les syndicats, 34% selon la direction, et d'une manifestation à Paris, l'intersyndicale a déjà annoncé de nouvelles actions. Elle appelle à un nouveau rassemblement jeudi prochain devant le siège de l'AP-HP. Mardi, des assemblées générales de salariés étaient prévues "dans plusieurs établissements en début d'après-midi. Nous avons tous la volonté de poursuivre le combat", souligne Olivier Youinou. Les discussions à l'AP-HP sont scrutées par l'ensemble de la fonction publique hospitalière, en peine depuis 2002 pour appliquer les 35 heures, synonymes de cumul de RTT non prises, de manque de personnel et de recours à l'intérim. "Les collègues de province sont conscients que si l'AP plie, ils seront les prochains sur la liste". Mais "si la mobilisation fait plier Martin Hirsch et le gouvernement", ce sera pour eux "une sauvegarde", "c'est l'enjeu", estime M. Youinou. Déjà, la moitié des hôpitaux ont renégocié le temps de travail pour faire face aux contraintes budgétaires. Le gouvernement ambitionne 3 milliards d'économies pour les hôpitaux d'ici à 2017.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire