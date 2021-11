Les talents de The Voice 4 chanteront contre le cancer à Disneyland Paris

Dimanche 29 Mars, The Voice : la plus belle voix et Disneyland Paris s’unissent pour faire vivre aux enfants de l’association Tout le monde chante contre le cancer une journée inoubliable dans l’univers magique du célèbre parc à thèmes en compagnie des talents de la saison 4 de The Voice.