Pollens : la campagne de surveillance vient de débuter

Ces mesures visent à mieux prévenir les conséquences de l'inhalation des pollens par l'homme. Des conséquences, il y en a, puisqu'on estime que 10 à 20% de la population française est touchée par des réactions allergiques aux pollens : ceux du noisetier, de l'aulne, du frêne, du chêne ou du bouleau… Ces derniers sont d'ailleurs ceux qui déclenchent le plus de symptômes selon les spécialistes.

Y a-t-il plus d'allergiques aux pollens qu'il y a dix ans ? Non. En revanche, un changement est tout de même notable. Ecoutez Jocelyne Lefranc, du réseau Air Com.

Jocelyne Lefranc Impossible de lire le son.

Les allergiques le sont donc plus longtemps qu'avant... Et de façon variable, en fonction des mois. C'est pour cela qu'Air Com propose chaque semaine un relevé de la situation ainsi que des prévisions, avec des indices allant de 1 à 5.

Jocelyne Lefranc Impossible de lire le son.

Il faut faire attention et surtout adapter son traitement en fonction de l'indice. Pour cela, mieux vaut qu'il vous ait été prescrit par un allergologue.

Pour suivre les indices, chaque semaine, cliquez ici. Il est aussi possible de s'abonner pour le recevoir sur votre email.