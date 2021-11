Sleman (Indonésie) (AFP). En Indonésie, maison à vendre clé et... femme en main

En Indonésie, une annonce immobilière particulièrement originale met l'internet en émoi, la vendeuse d'un charmant pavillon javanais offrant en sus des murs sa main à l'heureux acquéreur. En apparence l'annonce n'a rien d'extraordinaire. Elle détaille l'objet de la vente, une maisonnette d'un étage sur l'île de Java avec deux chambres, deux salles de bain, une place de parking et une mare à poissons. Mais elle est assortie d'une clause présentée comme une "offre rare": "si vous achetez cette maison, vous pouvez demander la main de sa propriétaire". Sur une photo, Wina Lia, veuve de 40 ans, pose devant la propriété en tailleur noir et veste blanche. L'offre non négociable est destinée à des "acheteurs sérieux" prêts à débourser 999 millions de roupies (71.000 euros) pour un toit et une épouse. Les deux enfants de la jeune veuve ne sont pas en option. Sur les réseaux sociaux, l'annonce a été abondamment commentée. Boldies99, un utilisateur du forum Kaskus, a salué la ruse de la vendeuse: "Elle vend la maison, et en même temps elle en reste propriétaire" grâce à ses noces. Contactée par l'AFP, Wina Lia a expliqué qu'elle avait demandé à une amie agente immobilière de faire passer discrètement le mot à des acheteurs potentiels, pas de publier une pleine annonce consultable par le monde entier. Un seul acheteur s'est manifesté, selon Mme Lia. L'annonce est visible sur le site de l'agence

