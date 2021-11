Washington (AFP). Etats-Unis: deux policiers blessés à Ferguson à la fin d'une manifestation antiraciste

Deux policiers ont été grièvement blessés dans la nuit de mercredi à jeudi à Ferguson (centre des Etats-Unis) à la fin d'une manifestation antiraciste saluant la démission la veille du chef de la police de la ville, accusée de pratiques racistes, mais réclamant aussi davantage de réformes. L'un des policiers a été touché au visage et l'autre à l'épaule par des coups de feu mais leurs vies "ne sont pas en danger", a précisé la police de Saint Louis (Missouri), dont Ferguson est la banlieue, dans un communiqué. Les tirs ont été entendus "peu après minuit" au moment de la dispersion d'un rassemblement devant le commissariat de Ferguson, avait déclaré auparavant aux journalistes le chef de la police du comté, Jon Belmar. Les deux policiers, âgés de 41 et 32 ans, sont "grièvement" blessés mais conscients. Ils travaillent respectivement depuis 14 ans pour la police du comté et depuis 7 ans pour la police de Webster Groves, une ville située comme Ferguson dans la banlieue de St Louis. Ferguson a vécu l'an dernier des semaines de manifestations et d'émeutes après la mort le 12 août d'un jeune Noir de 18 ans, Michael Brown, tué de 12 balles par le policier Darren Wilson, 28 ans, qui a depuis quitté la police sans être poursuivi. Mercredi, le chef de la police locale, Thomas Jackson, avait annoncé sa démission après la publication d'un rapport accablant du ministère de la Justice qui détaillait les pratiques racistes de la police et de la municipalité de Ferguson, une ville de 21.000 habitants à majorité noirs mais dont les responsables sont blancs. Cette annonce n'a pas suffi à calmer les esprits. Quelques heures plus tard, une soixantaine de personnes s'étaient rassemblées pour protester devant le commissariat. "No justice, no peace" (pas de justice, pas de paix) pouvait-on lire sur une pancarte, d'après les images de la chaîne Fox. Selon John Belmar, les manifestants étaient en train de se disperser quand au moins trois coups de feu ont été tirés. Leur provenance n'a pas été clairement déterminée. - "Parce que c'était des policiers" - "Les deux policiers se trouvaient là lorsqu'on leur a tiré dessus. Simplement parce que c'était des policiers", a-t-il déclaré. "Les balles me sont passées juste au-dessus de la tête. C'était traumatisant, je suis toujours un peu sous le choc", a témoigné Bradley Rayford, un jeune manifestant noir. Selon un autre témoin, Markus Roehrer, l'ambiance était tendue. M. Roehrer a d'abord cru, en entendant les coups de feu, qu'il s'agissait de pétards. Mais "quand j'ai vu les policiers tomber, je me suis dit que c'était bien pire", a-t-il raconté sur CNN. Dans une vidéo amateur diffusée par CNN, on entend des tirs et on voit les gens fuir paniqués. On peut aussi entendre un gémissement, puis on voit des policiers s'affaisser. Selon M. Roehrer, les coups de feu provenaient d'une certaine distance derrière les manifestants. "Leur mettre ça sur le dos serait totalement injuste", a-t-il encore déclaré à CNN. La démission du chef de la police de Ferguson, réclamée par de nombreux militants des droits civiques, est intervenue une semaine après la publication d'un rapport accablant du ministère de la Justice. Une enquête fédérale avait été lancée après la mort de Michael Brown. Un premier rapport avait conclu que cette enquête ne montrait pas "de comportement susceptible de poursuite judiciaire" du policier, déjà exonéré de poursuites au pénal par un jury local. Mais un second rapport, dévastateur, s'était penché sur les pratiques policières au quotidien dans la ville montrant, chiffres à l'appui, l'inégalité de traitement réservée aux Noirs. Il pointait un système violant parfois la légalité, où la police "sous pression de la municipalité, n'était plus un service public mais un outil pour gagner de l'argent" en générant toujours plus d'amendes, les Noirs là encore étant principalement les victimes. Des courriers racistes étaient également échangés entre policiers ou employés de la ville. Le chef de la police de Ferguson, Thomas Jackson, est la cinquième personne à quitter ses fonctions dans l'onde de choc de ce rapport. Le juge municipal Ronald Brockmeyer et le secrétaire général de la ville John Shaw ont aussi démissionné.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire