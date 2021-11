Argentan (France) (AFP). Les victimes d'un accident d'avion dans l'Orne: une mère et ses trois enfants

Une mère et ses trois enfants ont trouvé la mort mercredi après-midi près de l'aérodrome d'Argentan lorsque l'avion à bord duquel ils avaient embarqué s'est écrasé au sol, a-t-on appris de source proche de l'enquête. Dans cet avion, de type DR 400 Robin, appartenant à l'aéroclub d'Argentan, cette famille était seule à bord. Les trois enfants sont âgés de 13, 11 et 9 ans, a-t-on précisé. Les conditions météorologiques étaient très bonnes. Vers 17H30, "l'alerte a été donnée par un témoin qui a vu l'appareil piquer en direction du sol alors qu'il était en phase d'atterrissage", a indiqué la préfecture dans un communiqué. "L'avion (.) a été retrouvé à 18H10, sur la commune de Vrigny", selon la préfecture. L'origine de l'accident reste inconnue pour le moment. Le préfet et le procureur d'Argentan se sont rendus sur place. Un important dispositif de secours est déployé et des investigations sont en cours pour identifier les quatre personnes qui se trouvaient à bord de l'appareil, indique la préfecture.

