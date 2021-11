Notre table caennaise : "Les 4 rangs" ne manque pas de charme

Voilà pourtant le genre de restaurant qui associe tout ce dont on a besoin pour une pause de midi : calme, bonne humeur, goût et efficacité. Et en toute discrétion.

Le gérant du restaurant s'appelle David, peut-on lire sur ses sets de table : lui s'est reconverti en restaurateur après 25 ans de travail chez Bosch, et s'est installé dans ce petit coin d'une vingtaine de places il y a trois ans. On le comprend vite : l'homme vit pour cette passion.

Une formule imbattable

A la carte, des galettes et des crêpes, bien sûr. Des recettes classiques, comme la Complète, la Raclette (7,90€) ou la Burger (6,10€), d'autres assez originales : la Périgourdine (gésiers confits, pommes de terre, magret de canard, chantilly de foie gras – 9,30€) ou la Caennaise (tripes, pommes de terre, julienne de carotte – 8,50€). À midi, une formule à 9,90€ donne un aperçu du rapport qualité-prix imbattable du restaurant : elle inclut une galette (chorizo ou lardons-emmental pomme de terre entre autres), une crêpe dessert (caramel beurre salé, magnifique…) et une boisson.

Les 4 rangs, un de ces petits restos qu'on se passe sous le manteau.

Pratique. Les 4 rangs, 8 place Letellier. Tél. 09 82 33 06 00. Site web : www.les4rangs.fr.