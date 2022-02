TV News: Zaz avec Je veux est le clip le plus vu en 2010

Commençons ce TV News par une information qui concerne nos amis belges... L'opérateur Numéricable a décidé de couper le signal de la chaîne Eurosport France qui été diffusée sur le réseau câblé depuis des années. La raison? Numéricable ne veut pas payer aussi cher la chaîne que le demande le groupe TF1. Donc au terme de 6 mois de négociation infructueuse, la chaîne se retire de la Belgique.

Dans une interview du magazine Téléstar, Michel Cymes le célèbre médecin de France 5 a déclaré qu'il va devenir producteur pour la chaîne France 3. Son documentaire "Aventures de médecine" qui sera prochainement diffusé sur France 3.

Enfin, petit palmares pour terminer avec celui des clips les plus diffusés durant l'année 2010 à la télévision française. Ce sont les français qui sont clairement à l'honneur car ils squattent les 14 premières places du classement. On retrouve dans les 5 premiers, Zaz avec Je veux, Joyce Jonathan avec Je ne sais pas, Coeur de pirate et Julien Doré avec Pour un infidèle, Stromaé avec Alors on danse et Gaëtan Roussel avec Help Myself. Le classement complet est à retrouver sur ce lien de la catégorie Musique.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: le film, "Rencontre avec joe Black" sur Direct 8 avec entre autres Brad Pitt.