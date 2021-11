Les contes de la lune vague après la pluie: création occidentale d'inspiration nippone

Projet de longue haleine, c'est en 2009 que Francis Maréchal, directeur de la fondation Royaumont contacte le Théâtre des arts de Rouen en quête d'une co-production " Ce projet m'avait interpellé. Je trouvais le sujet enthousiasmant car il s'agissait de composer un opéra contemporain inspiré par des contes écrits au 18e sur le Japon du 16e" confie Frédéric Roels, le directeur artistique du théâtre des arts" mais notre calendrier était déjà établi. Nous sommes revenus sur cette idée il y a tout juste un an". La fondation Royaumont qui est à l'origine du projet encourage la création et donne la possibilté à de jeunes artistes de se produire. Pour Les contes de la lune vague, elle intègre à son casting Carlos Natale et Majdouline Zerari, chanteurs de la Compagnie de l'Opéra de Rouen.

Un opéra de chambre

L'oeuvre aboutie prend une forme réduite " c'est un condensé: la musique reste très forte même si le nombre d'instrument est réduit" explique le chef d'orchestre Jean-Phillippe Wurtz " l'opéra est un genre vivant. Même si sa structure est complexe, il offre de grandes latitudes, mais contrairement à la mouvance actuelle, cet opéra contemporain ne renonce pas à la narration". Dans le Japon des samouraï on découvre ainsi l'histoire de deux couples partis tenter leur chance à la ville tandis que la guerre gronde. Récit initiatique et épopée onirique, ce conte japonais révèle sa portée universelle et se transpose aisément avec les codes culturels occidentaux.

En complément à la découverte de cette création, le théâtre des arts propose dans le hall une double exposition sur l'Asie en partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle et l'atelier d'estampes de la rue st Romain.

Les contes de la lune vague. Vendredi 20 et samedi 21 à 20h. Théâtre des arts à Rouen. Tarifs 10 à 32€. www. Operaderouen.fr