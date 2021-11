Keynote Apple : que faut-il en retenir ?

Ce lundi 9 mars se tenait la première conférence (Keynote) de la firme de Cupertino de cette année 2015. L'objectif était de réunir les journalistes de la planète afin de leur faire découvrir les futurs objets à la pomme.

Trois produits et un service étaient principalement mis en avant :

L'Apple TV, le petit boîtier multimédia qui voit l’arrivée de HBO en tant que nouvelle chaîne dans les app intégrées lors de l'achat de l'appareil. C'est d'ailleurs à ce moment précis de l'annonce que le teaser de Games of Thrones saison 5 est diffusé. Changement de tarif : 79 euros contre 109 euros auparavant.

Le volet Santé, Apple et son univers iOS se développe aussi sur ce plan avec la prise en charge du suivi d'activités depuis des applications tierces.

Le MacBook, car le monde du Mac est toujours le coeur des préocuppations d'Apple, ce produit fait parti des appareils mobiles qui bénéficient d'un rafraichissement plusieurs fois par an voir d'un changement plus en profondeur comme c'est le cas içi. Il s'agit d'un nouveau modèle avec une diagonale d'écran de 12 pouces avec affichage rétina display et, c'est une première, sans aucun ventilateur ! La bête embarque un châssis tout en finesse, un clavier repensé et un nouveau Trackpad "Force Touch". Notez aussi qu'il intégre la nouvelle norme USB C. Le précieux est disponible en trois couleurs et le prix d'entrée est de 1449 euros.

Le reste de la gamme des MacBook Air et MacBook Pro gagnent eux aussi des nouvelles puces, et pour le pro, le nouveau trackpad.

L'Apple Watch tant convoitée, le wearable qui intègre un iPod, un iPad, un iPhone, le tout dans un boitier metallique de toute beauté. Afin de toucher un public le plus large possible, elle est proposée en 3 collections : AppleWatch Sport à partir de 399€, AppleWatch à partir de 649€ et AppleWatch Éditions à partir de ……Aïe aïe aïe 11000€ et jusqu'à 18 000 euros (1 an de SMIC...).

Un nouveau Store sera entièrement dédié à cet objet qui donne aussi l’heure (quand même) et on en trouvera un bon millier pour le lancement prévu début avril.

Pour revivre le Keynote en vidéo cliquez ici.