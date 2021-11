Forum de l'hôtellerie et de la restauration : c'est aujourd'hui à Caen

Pourtant, les professions ont "changé", assure Thierry Lhuillery, restaurateur à Bayeux et président de l'association Les petits plats dans les grands, qui co-organise le forum. Reste qu'il faut accepter de travailler quand les autres se détendent et surtout, avoir la formation adéquate. "Dans le département, il est indispensable de parler au moins l'anglais", souligne le professionnel dont la clientèle est à 80 % anglo-saxonne ou américaine.

Devenir son propre patron

Une tendance que confirme Henri Mostermans, à la tête de La Taverne du Château, à Caen. "La clientèle est extrêmement internationale." Pas de panique néanmoins si la langue de Shakespeare a encore quelques secrets pour vous ! De nombreuses possibilités de formation s'offrent aux candidats (étudiants, en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle), notamment par le biais de la cellule internationale de Pôle Emploi. Elles permettent souvent une immersion totale de plusieurs semaines à l'étranger et attestent de la motivation et de la capacité d'adaptation des futurs commis de salle, seconds de cuisine, maîtres d'hôtel etc. "L'hôtellerie-restauration est l'un des seuls secteurs au travers duquel par la voie de l'apprentissage, on peut devenir son propre patron", rappelle Thierry Lhuillery. En 2014, Pôle Emploi Basse-Normandie a collecté dans ce secteur 5 152 offres dont 1 504 en contrat à durée indéterminée.