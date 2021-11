Bagdad (AFP). Irak: le groupe EI a exécuté 20 opposants dans le nord

Le groupe Etat islamique (EI) a exécuté 20 personnes qui voulaient s'engager dans une milice combattant les jihadistes dans la province du nord de Kirkouk, ont indiqué lundi des autorités. L'exécution de ces hommes, volontaires pour rejoindre les forces paramilitaires des Unités de mobilisation populaires, s'est déroulée dans la ville de Hawijah, selon un officier de police et deux responsables locaux. Par ailleurs, le général Martin Dempsey, le plus haut gradé américain, est arrivé lundi à Bagdad pour s'entretenir avec les responsables irakiens une semaine après le lancement d'une vaste offensive pour reprendre Tikrit au groupe Etat islamique (EI), a constaté un journaliste de l'AFP. Le chef d'état-major interarmées américain est arrivé à bord d'un avion militaire C-17 en provenance du Golfe, où il s'est rendu dimanche à bord du porte-avions français Charles de Gaulle qui est engagé dans la coalition antijihadistes en Irak depuis fin février. Sur le bâtiment français, le général Dempsey a assuré qu'intensifier les raids aériens de la coalition internationale, dirigée par Washington, serait une erreur et a plaidé pour une "patience stratégique" dans la lutte contre l'EI en Irak et en Syrie. Selon lui, "larguer un tapis de bombes sur l'Irak n'est pas la solution". Le militaire américain a aussi souligné que la fréquence des bombardements aériens dépendait des capacités de l'armée irakienne sur le terrain.

