Rouen : des coursiers à vélo, c'est écolo

"Nous avons fait un road trip en mai dernier, où nous avons parcouru 1 000 km en sept jours", expliquent les Rouennais. À la rentrée, Hugo et Maxime se mettent en quête d'un job étudiant. "Notre projet de devenir coursiers à vélo s'est formé à ce moment, d'autant plus qu'il n'en existe pas à Rouen". Rapidement, le duo s'inscrit à la CCI pour procéder aux démarches administratives et participe au concours Créa'ctifs. Les lauréats repartiront avec 4 000€ et un aplomb aiguisé. Depuis le 1er janvier, les deux jeunes proposent aux professionnels ainsi qu'aux particuliers de leur apporter leurs colis à domicile, le tout à vélo. "Nous n'avons pas de limite de taille, sauf s'il s'agit d'une enclume", précise Maxime, sourire aux lèvres.

Le binôme est disponible six jours sur sept et 24h/24. "Nous sommes au service du client", précise le duo qui met un point d'honneur à proposer un service de qualité. Et pour les urgences, ils assurent la livraison en 45 minutes. Côté tarifs, comptez 6€ pour une livraison dans l'hypercentre, et jusqu'à 14€ pour une livraison en périphérie.

Pratique. www.kebi.fr