La musique fait son marché !

L'évènement qui a déjà reçu les années précédentes des artistes qui ont fait leurs preuves comme Sliimy, Amy Winehouse, Katie Melua et Charlie Winston, accueillera les BB Brunes, The Bewitched Hands, Cascadeur, The Chase, The Do, Medi, Revolver et Syd Matters, mais aussi le groupe AaRON, nouveau groupe annoncé dans le programmation.

Les organismes français comme la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP), la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF), et le Bureau Export seront présents lors de cet évènement qui permettra aux artistes français et à leurs labels de développer des accords à l'international dans divers domaines.

Les artistes français à l'affiche, sélectionnés en fonction de leur "fort potentiel à l'international", donneront un concert à l'Hôtel Martinez à Cannes le 23 janvier 2011.

Le MIDEM se déroule du 23 au 26 janvier 2011 au Palais des festivals de Cannes.

Site : http://www.midem.com/