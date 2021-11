Samarra (Irak) (AFP). Irak: les jihadistes résistent à l'armée autour de Tikrit

Les forces irakiennes rencontraient samedi une résistance du groupe Etat islamique (EI) autour de Tikrit, dans le nord de l'Irak, mais le plus haut gradé américain tablait, avant une visite à Bagdad, sur un succès rapide de l'offensive. S'adressant à des journalistes dans l'avion qui le conduit au Bahreïn et en Irak, le général Martin Dempsey a indiqué que l'offensive, lancée lundi, était "seulement possible grâce à la campagne aérienne que nous avons menée autour de Baïji", en référence aux raids de la coalition internationale dirigée par Washington. Baïji est une localité à une quarantaine de km au nord de Tikrit, la deuxième ville la plus importante conquise en Irak par l'EI, après Mossoul. Depuis six mois, les forces fédérales, aidées au sol par les peshmergas kurdes, des milices chiites et des tribus sunnites, et dans les airs par la coalition, ont quelque peu réduit l'étendue des territoires aux mains de l'EI. L'armée américaine a ainsi annoncé vendredi que 26 frappes menées ces deux dernières semaines dans la province d'Al-Anbar, à l'ouest de Bagdad, avaient contribué à bouter les jihadistes hors d'Al-Baghdadi, une ville proche de la base aérienne d'Al-Assad, où 300 militaires américains entraînent les forces de sécurité irakiennes. - Convois transportant des corps - Une autre offensive a été lancée cette semaine pour reprendre Karma, également dans la province d'Al-Anbar, à quelque 10 km au nord-est de Fallouja, fief de l'EI. "Karma sera bientôt totalement libérée, nos forces sont à la lisière de la ville", a assuré vendredi soir dans un communiqué le commandement des opérations de Bagdad. Selon cette source, 73 activistes ont été tués les deux premiers jours de combats et plusieurs bombes désamorcées. Des sources hospitalières ont fait état à l'AFP de dizaines de membres des forces gouvernementales blessés dans l'opération. Elles ont parlé de morts mais sans donner de chiffres. Le gouvernement n'a pas non plus fourni de bilan de victimes pour l'offensive contre Tikrit. Mais des habitants se trouvant sur la route entre Samarra, où est situé le centre de commandement de l'opération, et Bagdad, ont affirmé que des convois ramenant des corps passaient régulièrement. L'EI a eu recours à des camions piégés dans les premières heures de l'opération, visant l'armée, la police, les milices chiites et des unités de volontaires. Une vidéo, qui n'est pas datée, a été diffusée samedi sur Internet sur laquelle on peut voir les corps de sept hommes, décrits comme des volontaires pro-gouvernementaux, pendus à un pont à Hawija, à 75 km au nord-est de Tikrit. Des combats ont eu lieu vendredi à Dour, une ville à 20 km au sud de Tikrit, et se poursuivaient samedi. "Il y a des combats acharnés autour de Dour, avec le soutien aérien de l'armée contre la menace des snipers et des voitures piégées", a déclaré à l'AFP un lieutenant-colonel de l'armée. "D'ici cet après-midi, Dour sera nettoyée", a-t-il ajouté. - La force du nombre -

