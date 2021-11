Deux suspects on été arrêtés samedi en Russie dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de l'opposant Boris Nemtsov, tué par balle le 27 février près du Kremlin, a annoncé le service fédéral de sécurité russe (FSB). "Deux suspects ont été arrêtés aujourd'hui en relation avec ce meurtre; Anzor Goubachev et Zaour Dadaïev, et le chef de l'Etat a été informé", a déclaré à la télévision d'Etat le chef du FSB Alexander Bortnikov.

