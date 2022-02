Au total 190 bornes sont dispersées sur les six différents sites qui dépendent de l'université, plus 68 dans les bâtiments du CROUS. Et chaque jour se sont entre 500 et 700 étudiants qui s'y connectent. Le point sur la couverture wi-fi des différents campus avec François Legay, responsable technique du centre de ressources informatiques de l'université. Ecoutez-le...

