Sortir dans la Manche : mardi 10 mars

A Avranches, une bourse aux vêtements printemps – été est organisée vendredi, samedi et dimanche, salle Victor Hugo. Pour en profiter rendez-vous vendredi de 18h à 21h, samedi de 10h à 18h et dimanche de 15h à 18h.



Ce samedi, participez à la soirée concert spécial Saint Patrick à l'Espace Culturel des Pieux. Retrouvez pour l'occasion le groupe bien connu des normands A Fond'Cale, mêlant la chanson française, le rock ou encore le folk irlandais. L'entrée est à 10€, toutes les infos sur saintpatrick-lespieux.fr



Le Tremplin Tendance Ouest / Papillons de Nuit se poursuit, votez pour l'un des 5 groupes finalistes dès maintenant sur tendanceouest.com. Le gagnant pourra jouer le dimanche 24 mai sur la scène Erébia du festival Papillons de Nuit à Saint-Laurent-de-Cuves, il remportera sa session d'enregistrement au Studio Pick Up et un soutient de la part de Tendance Ouest. Votez sur tendanceouest.com jusqu'au 15 mars.