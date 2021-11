Sortir dans le Calvados : lundi 9 mars

Une fois par mois, les Cafés de l'emploi et de la formation mettent en relation des personnes en recherche d'emploi et des employeurs à Caen. L'objectif est de favoriser l'insertion des demandeurs d'emploi, quel que soit leur âge, compétence ou situation. Rendez-vous demain à la CCI de Caen de 9h à 11h30. C'est gratuit.



Bénabar est en concert au Zénith de Caen dans le cadre de sa tournée française. C'est ce jeudi à 20h. L'entrée varie entre 49 et 36€. Plus d'infos sur www.zenith-caen.fr



Le salon de l'habitat "1000 idées pour la maison" se déroule au parc des expositions de Caen de vendredi à lundi. 4 jours pour découvrir 180 exposants venus spécialement pour l'occasion. Ouverture du salon vendredi à 10h au parc des expositions de Caen.