Sortir dans la Manche : lundi 9 mars

A Avranches, Pôle emploi organise aujourd'hui dans ses locaux, une journée de recrutement avec des entreprises qui recrutent dans les secteurs de l’hôtellerie Restauration et du Commerce sur le sud Manche. Rendez-vous cet après-midi de 15h à 20h, rue des sablonnières.



A partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, ce sont les joutes de Cerencias, la fête du jeu et du sport à Cérences. De nombreuses animations pour tous sont proposées tout au long de la semaine. Toutes les animations sont gratuites, retrouvez plus d'infos sur www.rejouets.com



A partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche également, c'est la 20e édition du Trophée de l’île Pelée dans la rade de Cherbourg. Pendant six jours, des équipages universitaires venus de toute l'Europe s'affronteront. Cette régate comprend une Coupe d'Europe Universitaire doublée d'un Championnat de France. Retrouvez le programme sur www.tropheeilepelee.org