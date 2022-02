SORTIR EN REGION: vendredi 21 janvier

Des concerts ce week-end, le Cargö reçoit ce soir le groupe londonien The Klaxons dans la grande salle. Demain c'est le groupe normand Dar-K qui invite des groupes et des artistes pour une soirée sound-system à l'occasion de l'anniversaire de l'artiste bas-normand.

Au Big Band Café concert pop/rock du groupe The Shellys ce soir à 18h

Le Normandy à St Lô reçoit la traditionelle soirée « Début de siècle » avec de nombreux groupes st-lois et bas normands qui vont se succeder sur scène pour célébrer ce début d'année. Concert samedi au Normandy à 19h15.

Un concert du groupe les Mouf-Mouf c'est toujours un événement, les 5 garçons entament leur 14ème année de musique ce soir au QG à St Lô.

Tout le week-end place la Grande Braderie du pays de Caen, au parc des exposition, ouvert dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche 19h, vous retrouverez sur place des vêtements, des articles de maroquinerie, des bijoux, des cosmétiques, des jouets et de nombreux démonstrateurs.

A St Lô, c'est le salon du mariage au Parc des Expositions, de 10h à 19h, outre les exposants qui vous aideront à préparer l'un des plus beaux jours de votre vie, vous retrouverez à St Lô, des défilés à 14h30 et 17h15, des cours de danse et un show coiffure dimanche après-midi

Aujourd'hui et demain c'est le Salon de l'Etudiant au parc des expositions de Caen de 9h à 18h, sur place vous trouverez forcement la bonne orientation avec le bâtiment et les travaux publics, les classes préparatoires aux grandes écoles, le design, l'électronique et l'informatique industrielle, l'hôtellerie et restauration, les industries graphiques, l'automobile, le management et le secteur du commerce, la santé et le social, le tourisme ou encore les transports et la logistique.

De nombreux professionnels répondront à vos questions sur votre orientation.

Demain en hockey sur glace les Drakkars reçoivent à la patinoire Caen la mer l'équipe de Morzine en ligue Magnus.

Grande compétition de bowling également au nouveau bowling de St Lô derrière le CinéMoviking

N'oubliez pas la rencontre Cherbourg / le Mans en Coupe de France demain dès 19h30, un match à suivre en direct sur Tendance Ouest et tendanceouest.com