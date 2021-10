Jérusalem (AFP). Jérusalem: cinq blessés dans une attaque à la voiture bélier et au couteau

Cinq personnes ont été blessées vendredi dans une attaque à la voiture bélier puis au couteau à Jérusalem, entre les parties est et ouest de la ville, a indiqué la police. L'auteur de l'attaque, un résident de Jérusalem-est, partie palestinienne annexée et occupée de la ville, a été neutralisé par des policiers qui ont ouvert le feu sur lui, le blessant sérieusement, a indiqué une porte-parole de la police, Luba Samri. "Nous avons vraisemblablement affaire à une attaque à la voiture bélier, avec tentative d'attaque à l'arme blanche à proximité d'un poste de garde-frontière", a-t-elle dit dans un communiqué. "Le chauffeur a foncé avec sa voiture (sur des personnes)", puis il en est sorti avec un couteau pour essayer de poignarder des personnes se trouvant aux alentours, selon elle. Les faits sont survenus avant 10H00 (08H00 GMT) sur l'axe du tramway séparant les deux parties de la ville, déjà théâtre de telles attaques fin 2014 dans un contexte de regain de tensions entre Israéliens et Palestiniens.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire