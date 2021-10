Saint-Yrieix-la-Perche (France) (AFP). Sivens: il faudra très vite évacuer les lieux selon Valls

Le Premier ministre, Manuel Valls, a estimé jeudi que "l'ordre républicain doit s'imposer" à Sivens pour "garantir un débat démocratique serein" et qu'"il faudra très vite évacuer les lieux" où les pro-barrage maintiennent depuis samedi un blocus de la Zad. "Dans notre vie démocratique, il n'y a pas de place pour la violence, il faut que les choix soient respectés par tout le monde, et je peux vous assurer que, là-bas comme ailleurs, l'ordre républicain sera garanti", a ajouté M. Valls, interrogé par des journalistes en marge d'une visite en Haute-Vienne dans le cadre des prochaines élections départementales. Vendredi, le Conseil général du Tarn doit se réunir pour examiner des solutions de remplacement au barrage controversé de Sivens, et "aura à choisir un projet utile pour le Tarn, pour la région, pour les agriculteurs", a rappelé le Premier ministre. "Il faut qu'il y ait de l'apaisement. Aujourd'hui, les forces de l'ordre, les gendarmes, que je veux saluer, ont joué pleinement leur rôle, l'apaisement. Mais ça ne peut pas se faire dans la violence, et sous la pression ! Le ministre de l'Intérieur a eu raison d'interdire cette manifestation", a-t-il lancé. "Il faudra très vite évacuer les lieux, il ne peut pas en être autrement, l'ordre républicain doit s'imposer, c'est le seul moyen de garantir un débat démocratique serein", a poursuivi le chef du gouvernement. Interrogé sur la perspective d'une évacuation à brève échéance, il a répondu: "Vous verrez bien! Laissons d'abord le Conseil général s'exprimer demain (vendredi), c'est ça aussi la démocratie, c'est le respect des élus, des décisions qui sont prises par les élus et par l'Etat". "Mais encore une fois, dans notre vie démocratique, il n'y a pas de place pour la violence, il faut que les choix soient respectés par tout le monde, et je peux vous assurer que, là bas (à Sivens, ndlr) comme ailleurs, l'ordre républicain sera garanti", a-t-il conclu.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire