Paris (AFP). Des tonnes de carottes, symboles des buralistes, déversées devant Bercy

A Paris, plusieurs tonnes de carottes, en référence au symbole stylisé des bureaux de tabac, ont été déversées à proximité du ministère des Finances, au pied d'une large banderole clamant "supprimer les buralistes ne fera pas baisser le tabagisme", ont constaté des journalistes de l'AFP. Le paquet neutre, "c'est une fausse bonne idée. Cela ne va pas améliorer la santé publique, mais ça va augmenter les trafics", a jugé Philippe Barier, venu manifester son mécontentement avec une centaine de personnes équipées pour certaines de masques blancs et déguisées pour d'autres en kangourous. "Les kangourous, c'est un clin d'oeil a l'Australie, où la mesure a été mise en place. Contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là, ca n'a pas eu d'effet, notamment sur le tabagisme des jeunes", a assuré M. Barier, "simple fumeur" venu au rassemblement pour "soutenir les buralistes". Certains badauds, munis de cabas de course, ramassaient des carottes pour les emporter chez eux, au milieu d'un concert de pétards qui a duré plusieurs minutes devant Bercy. "Vous vous imaginez, pour eux, s'y retrouver dans tous ces paquets indistincts? Ca va être le bazar", a expliqué M. Barier. Comme dans plusieurs villes de France, les buralistes avaient transformé un bureau de tabac voisin en bureau à paquets neutres pour illustrer la difficulté des commerçants à s'y retrouver dans leurs rayons si la mesure devait entrer en vigueur. Les 26.000 buralistes français se mobilisent mardi dans plus de 80 villes pour réaffirmer leur opposition au paquet de cigarettes neutre que la ministre de la Santé Marisol Touraine veut réintroduire dans le projet de loi de Santé, qui sera examiné en séance publique à partir du 14 septembre. En commission parlementaire, les sénateurs avaient supprimé le 22 juillet le texte instaurant le paquet neutre. Ils avaient adopté, en lieu et place, un amendement du sénateur PS Richard Yung qui revient à appliquer la directive européenne sur les produits du tabac. Cette dernière prévoit de faire passer l'an prochain à 65% la taille des avertissements sanitaires et des photos choc sur chaque face du paquet (contre 30% et 40% sur une seule face aujourd'hui) sans pour autant supprimer le logo de la marque. Le ministère de la Santé a souligné lundi que Mme Touraine entendait réintroduire le paquet neutre "par voie d'amendement" dans le texte examiné au Sénat. Et même si l'amendement devait être rejeté, le gouvernement demanderait aux députés de le voter en dernière lecture.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire