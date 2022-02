L'interview de GREGOIRE - troisième partie

Retrouvez la première partie de l'interview de Grégoire, en cliquant ICI.

Retrouvez seconde partie de l'interview de Grégoire, en cliquant ICI.

Grégoire a sorti le 15 novembre dernier son second opus intitulé Le Même Soleil. Et deux mois plus tard, cet album est déjà disque de platine soit 100 000 exemplaires vendus. Le lundi 17 janvier sur la scène de l’Alhambra de Paris, il a permis à de nombreux fans de découvrir en live ses nouvelles chansons.

Dans cette troisième et dernière partie de l'interview, Grégoire évoque les points suivants :

- Il est possible que le spectacle change certains soirs afin de répondre à l'attente du public.

- A ses côtés, Grégoire retrouvera deux musiciens qui l'accompagnaient l'an passé, à savoir Laurent et Jean-François.

- La vie en tournée est agréable, pour preuve des liens se sont tissés entre Grégoire, ses musiciens et l'équipe technique.

- Mais avant de partir en tournée, Grégoire participera du 26 au 31 janvier prochain aux concerts des Enfoirés à l'Arena de Montpellier.

- Face au succés grandissant de ces deux derniéres années, Grégoire avoue vivre cette expérience incroyable sereinement.

- Aujourd'hui, Grégoire écrit pour les autres. Il a commis deux titres pour Florent Pagny, " j'ai tort " et " la paix ".

- Dans les écoles, on travaille sur les textes de Grégoire, " toi+moi " par exemple. Une initiative qui le touche beaucoup.

- Le 3ème album soit encore loin, Grégoire pense toujours à la composition. Mais son objectif cette année est de réussir le second, qui est souvent l'album de la confirmation pour un artiste.



Grégoire va parcourir les routes de France pour une premiére tournée de 30 dates. Elle débutera le 13 avril, au Transbordeur à Lyon, à l’Arcadium d’Annecy le 16, à la Carrière de Nantes le 20 et au Bikini de Toulouse le 30. Grégoire donnera un concert chaque soir pendant plus de deux mois, et pour connaître les différentes dates de la tournée rendez-vous sur le http://www.camusproduction.com/.



Tendance Ouest vous propose la troisième partie de l'interview exceptionnelle de Grégoire.

Entretien réalisé par Didier Foyer.