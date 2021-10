Paris (AFP). Sivens: Cazeneuve demande au préfet d'interdire les manifestations à Albi

Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a demandé au préfet l'interdiction des manifestations vendredi à Albi en marge du débat au Conseil général sur le projet du barrage de Sivens, a-t-il annoncé jeudi au Sénat. "J'ai donné instruction au préfet" que les manifestations ne soient pas autorisées, "compte tenu des risques graves auxquels s'exposeraient les manifestants, pour leur intégrité physique" et en raison "du climat de violence", a affirmé M. Cazeneuve lors des questions d'actualité au gouvernement. Pro et antibarrage ont annoncé des rassemblements à Albi vendredi matin. "Lorsque des manifestations sont déclarées, elles ne sont interdites que dans des cas très rares où il y a des risques graves de trouble à l'ordre public sur les biens et les personnes", a-t-il expliqué. Un peu plus tôt dans la journée, le ministre a appelé "solennellement à l'apaisement et à la responsabilité de chacun", face à ce qu'il décrit comme une "situation d'extrême tension" à Sivens, où des affrontements ont opposé agriculteurs et militants "zadistes". Mercredi, des agriculteurs pro-barrage qui maintiennent depuis samedi le blocus de la "Zone à défendre" (ZAD) instaurée en octobre 2013 à Sivens, ont pénétré sur le site du chantier de la retenue d'eau où vivent encore une quarantaine de zadistes. Zadistes et pro-barrage se sont mutuellement accusés d'agressions, de dégradations et d'intimidations.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire