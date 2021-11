Messmer l'hypnotiseur au Zénith de Rouen

C'est dans un show à l'américaine que se produit cet as de l'hypnose. D'origine canadienne, il adopte le nom de scène de Messmer en hommage à un pionnier du magnétisme, une pratique qui, conjuguée à l'hypnose, lui permet de provoquer chez ses cobayes un état de conscience altérée et de les soumettre à de drôles de mises en scènes. Les sceptiques n'ont pas lieu de l'être car il ne s'agit nullement de magie mais d'une science dont il maîtrise parfaitement la méthode. Tout au long du spectacle, il teste ses spectateurs et sélectionne les plus réceptifs pour leur suggérer d'étranges voyages intérieurs : leur faire revivre leur naissance ou dépasser leurs phobies. À la fois ludique, didactique et inquiétant, ce spectacle absolument unique explore les différents niveaux de conscience.

Pratique. Mardi 10 mars à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs 33 à 48€. www.premierrang.trium.fr