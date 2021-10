Sortir dans le Calvados : vendredi 6 mars

Tout ce week-end, se tient à Saint-Georges-des-Groseillers, le salon 2015 des vins de France. Un salon organisé au profit des oeuvres du Rotary Club de Flers-Condé. Des exposants venus de toute la France. Rendez-vous, salle Lecocq, demain de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est gratuite.

Demain soir, suivez la rencontre de Ligue 1 entre le SM Caen et les Girondins de Bordeaux sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité dés 19h45 sur Tendance Ouest et tendanceouest.com

Demain soir, assistez au spectacle de Patrick Sébastien au Zénith de Caen. Dans «ça va être ta fête» il renoue avec le Music-hall, avec ses meilleurs imitations et ses tubes populaires. C'est ce samedi à 20h30. L'entrée varie entre 47 et 32€.