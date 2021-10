52 cambriolages résolus dans l’ Orne : 4 personnes interpellées dont un mineur

Pas moint de 52 cambriolages opérés entre mi-décembre 2014 et mi-fébrier 2015. 9 séries sur les secteurs d’Alençon et d’Argentan. Principales cibles, des commerces de proximité, pour la plupart des salons de coiffure et des bars-tabac. La manière d’opérer a permis le rapprochement entre les différents faits. Les malfaiteurs procédaient à l’arrachage des barillets situés à mi-hauteur des portes des commerces.

4 ornais ont été interpellés le 25 février. Tous sont ornais, ils sont âgés de 18, 21 et 22 ans, un est mineur.

Les perquisitions menées à leur domicile n’ont fait que confirmer leur implication dans ces cambriolages qu’ils reconnaissent.

Les 3 majeurs ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils seront jugés le 20 mars.