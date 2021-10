A Sotteville-lès-Rouen, la Gauche du Coeur présente ses candidats

La Gauche du Cœur est soutenue par Pierre Bourguignon, ancien député et maire honoraire de la commune. « Ceux qui pensent que la gauche doit avoir un cœur, doivent agir ! », scande-t-il.

Les binômes pour le canton 34 (Sotteville-lès-Rouen / Saint-Etienne du Rouvray) :

Charlotte Lemoine est présidente d’une association pour les étudiants en situation de handicap, Vice-Présidente de la région Haute-Normandie et Conseillère Municipale à Sotteville. Sa remplaçante, Charline Foliot, est étudiante en droit et lauréate des « Lumières de la Cité ».

Christian Arnaudet est professeur retraité, adjoint au Maire Honoraire et conseiller municipal de Sotteville-lès-Rouen. Son remplaçant, Belkacem Hamdani, est Directeur du Renouvellement Urbain et membre d’une association nationale pour l’insertion des jeunes en difficulté.

Les binômes pour le canton 27 (Le Petit Quevilly / Sotteville-lès-Rouen) :

Danièle Lecuyer est greffier retraitée, membre du Centre Communal d’Action Sociale de Sotteville-lès-Rouen et conseillère municipale de la commune. Sa remplaçante, Elsa Torres est cadre administrative dans l’aéronautique.

Gilles Leseur est inspecteur retraité de la Direction fénérale de la concurrence et de la répression des fraudes. Il est également président fondateur d’une association de santé. Son remplaçant Rodolphe Bourru est technicien en informatique et président d’une association de parents d’élèves.

Canton 34

« Il ne faut pas faire d’économie sur les les aides aux personnes les plus vulnérables, estime Charlotte Lemoine, qui constate que sur un budget de 1,7 Milliards, seuls 810 millions sont dédiés à la solidarité. On peut faire mieux. En période de crise, il faut plus que jamais soutenir les demandeurs d’emplois, les aides à domiciles, la sécurité dans les écoles et lutter contre l’exclusion ».

Christian Arnaudet veut agir pour une meilleure gestion financière du département. « Les impôts locaux ont augmentés de 13%, les prix des transports scolaires ont doublé, remarque-t-il, tandis que les subventions aux associations, l’aide à l’insertion et l’accompagnement des personnes dépendantes ont diminués. Il n’y a que ceux pour qui tout va bien qui ne voient jamais l’intérêt de la solidarité !»

Canton 27

« Je me présente aux élections, parce que j’ai rencontré des gens qui partagent mes réflexions, affirme Gilles Leseur. Je me pose des questions sur la possibilité des cumuls. On ne peut pas se diviser tout mener à bien. Je pense que c’est une bonne chose que ceux qui savent ce qu’est la solidarité soient élus car ils ne sont pas à l’écart des réalités. Si les électeurs me donnent une charge, je la remplirai à temps plein en étant vigilant à l’utilisation de l’argent public »

Pour Danièle Lecuyer, « La solidarité doit être la priorité du département pour le soutient des plus fragiles. C’est important. »

