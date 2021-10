Saint-Lô : Revivez en photos la soirée d'annonce de la programmation des Papillons de Nuit

Mardi soir au Normandy, le président du Festival Papillons de Nuit Patrice Hamelin a dévoilé la programmation 2015 du festival, qui se déroulera les 22, 23 et 24 mai à Saint-Laurent-de-Cuves dans le Sud-Manche.

Au programme on retrouvera notamment Selah Sue, Christine And The Queens, Placebo, Iam, The Avener, Izia, Benjamin Clémentine ou encore des artistes de la région comme Lewis Evans, Superpoze, Fakear, Malo' et Drone Project.

Pour clôturer la soirée de présentation, Ibeyi s'est produit sur la scène du Normandy. Ce duol franco-cubain composé des sœurs jumelles Lisa-Kaindé et Naomi Diaz se produira pour la quinzième édition des Papillons de Nuit. Les deux filles du grand percussionniste cubain Anga Diaz ont dévoilé un mélange de soul, de rythmes cubains et de chants Yoruba agrémenté d'électro-pop.

Revivez les moments forts de la soirée en photos ...