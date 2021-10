Assises : l'accusé se donne la mort au second jour de son procès

L'accusé, un homme de 66 ans, poursuivi pour viol et agression sexuelle, s'est donné la mort au second jour de son procès. Déjà condamné en 1994 pour des faits similaires dans le Maine et Loire, il encourait la réclusion criminelle à perpétuité.

C'est dans ce contexte que s'ouvre aujourd'hui une seconde affaire. Un homme de 59 ans est accusé de plusieurs viols sur mineures dont les petites-filles de sa compagne. Des faits qui se seraient déroulés à Merville-Franceville.