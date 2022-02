Cinq infractions en un temps record

Le prévenu s'est replié dans une caravane à Chicheboville depuis 2008. Samedi soir dernier, après une partie de chasse, il ingurgite sept à huit Pastis en une demi-heure lorsque lui vient l'idée d'appeler son ex-concubine. Au téléphone, il croit reconnaître une voix d'homme. Il voit alors 'rouge” et se précipite sur le parking de l'immeuble où habite son ex pour lui casser sa voiture à coups de massette. Sa fille, qui le voit également de sa fenêtre lui demande d'arrêter . Sa réponse : 'Toi, ta gueule, ou je te donne un coup de fusil”.



Coup de tête dans la vitre

Il déhousse son fusil, mais ne sort pas l'arme, et s'en va. C'est en revenant sur les lieux qu'il se fait interpeller. Il refuse de se soumettre aux tests d'alcoolémie et casse la vitre du véhicule de police d'un coup de tête. A l'audience, son ancienne compagne et sa fille ne se constituent pas partie civile. Toutefois, J-M L., a été condamné à 18 mois de prison dont douze mois sont assortis d'un sursis mise à l'épreuve de trois ans. Il devra aussi se soigner, ne pas reparaître à Hérouville, et ne plus porter d'armes.



