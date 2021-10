Washington (AFP). Nucléaire iranien: Téhéran menace le monde entier selon Netanyahu

"Le régime iranien représente une grande menace pour Israël, mais aussi pour la paix du monde entier", a mis en garde Benjamin Netanyahu, lors d'un discours très applaudi devant le congrès américain à Washington. Israël est très opposé aux discussions actuelles sur le programme nucléaire controversé de Téhéran. Le Premier ministre israélien est à Washington pour dénoncer un accord sur le nucléaire iranien souhaité par le président Barack Obama. M. Netanyahu, très fréquemment et très chaleureusement applaudi durant son intervention devant les élus, même si - fait sans précédent - une cinquantaine de démocrates, le parti de M. Obama, ont boycotté son discours. Le monde "se porterait mieux" sans "le très mauvais" accord nucléaire avec l'Iran, a insisté le Premier ministre. Il a également déclaré que "les concessions" de l'accord en cours de négociation laisserait l'Iran avec un "vaste" programme nucléaire". "L'accord censé empêcher un prolifération entraînera au contraire une course aux armes nucléaires dans la région la plus dangereuse du monde", a-t-il ajouté. Son discours s'apparente à un défi au président américain qui n'avait pas été prévenu de sa venue au Congrès. L'invitation du président républicain de la Chambre des représentants John Boehner, dans le dos de l'administration démocrate, a provoqué la colère de la Maison Blanche. M. Obama a en conséquence exclu de rencontrer le chef du gouvernement israélien. Au début de son discours, M. Netanyahu a toutefois remercié M. Obama pour son soutien à Israël. "Certaines choses que le président a faites pour Israël ne seront jamais connues car il s'agit de problématiques sensibles et stratégiques", mais "je les connais et je serai toujours reconnaissant envers le président Obama pour son soutien", a-t-il dit.

