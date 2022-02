Quels métiers après une formation universitaire ?

Vendredi 21 janvier :

9h30, les métiers de l'informatique et des télécommunication.

11h30, les métiers de l'industrie.

14h30, les métiers de l'enseignement et de la fonction publique.

16h, les métiers des langues et de l'international.



Samedi 22 janvier :

9h30, les métiers du social et de la santé.

11h30, les métiers de la finance, du commerce et de la gestion.

14h30, les métiers de la recherche.

16h, les métiers de l'environnement et de la gestion des risques.



