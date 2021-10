Dublin (AFP). Rugby: le Mondial-2019 au Japon, un nouveau départ pour Lapasset

La Coupe du monde 2019 de rugby au Japon, la première jamais organisée en Asie, marquera "un nouveau départ" de la compétition et en donnera "une nouvelle vision", a déclaré lundi le président de la Fédération internationale, le Français Bernard Lapasset. "Ce sera un nouveau départ pour la Coupe du monde, et cela en donnera une nouvelle vision", a-t-il souligné devant les journalistes à Dublin, où la liste des douze stades qui accueilleront l'évènement venait d'être annoncée. "Ce sera un nouveau format, une localisation nouvelle (), une nouvelle voie. Le rugby est important pour le Japon, mais pas seulement pour lui, pour toute l'Asie aussi", a-t-il insisté. Brett Gosper, directeur général de Rugby World Cup, la société organisatrice de la Coupe du monde sous l'égide de l'IRB, s'est voulu rassurant quant à la compétitivité de l'équipe japonaise, dont une élimination précoce nuirait à l'affluence dans les stades. "Sa compétitivité naîtra d'un maximum de confrontations à haut niveau, a déclaré l'Australien de 55 ans, ancien joueur du Racing club de France. Il est important de lui organiser des test-matches avec les plus grandes équipes, et c'est ce que nous allons continuer à faire." "La Coupe du monde de rugby est le troisième évènement sportif le plus important au monde et nous sommes confiants, le Japon sera à la hauteur", a-t-il conclu. - L'expérience de l'Angleterre - Plusieurs des stades sélectionnés pour l'évènement ont déjà servi lors du Mondial-2002 de football, co-organisé par le Japon et la Corée du Sud. C'est le cas de celui de Yokohama, site de la finale. "Grâce à 2002, nous avons accumulé un capital d'expérience pour faire en sorte que ce soit un succès, a confirmé le directeur général du comité local d'organisation, Akira Shimazu. Et bien sûr nous pourrons apprendre beaucoup également de l'organisation de la Coupe par l'Angleterre cette année". "Pour nous aider, en outre, le Premier ministre britannique David Cameron et notre Premier ministre Shinzo Abe ont signé l'an dernier un protocole d'accord concernant l'organisation à la fois de la Coupe du monde et des jeux Olympiques de 2020", a-t-il rappelé. L'organisation et l'IRB ont retenu douze stades. La finale sera disputée dans le nouveau New National Stadium Japan de Tokyo, capable de recevoir 80.000 spectateurs et où se déroulera aussi un an plus tard la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques. Bien que tout neuf lui aussi, le stade le plus chargé d'émotion sera celui de Kamaishi, le Recovery Memorial Stadium (16.187 spectateurs), nommé à dessein: Kamaishi et ses environs ont été presque entièrement détruits par le tsunami du 11 mars 2011.

