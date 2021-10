Londres (AFP). GB: reprise du trafic Eurostar après le décès d'une personne sur les voies

Le trafic Eurostar a repris lundi à 17H00 GMT, après avoir été interrompu suite à la mort peu avant midi d'une personne percutée par un train dans le Kent, dans le sud-est de l'Angleterre, a-t-on appris auprès de la compagnie ferroviaire. "Suite à l'incident voyageur survenu ce jour en milieu de journée, les circulations Eurostar ont repris depuis 18H00 CET", a indiqué une porte-parole de la compagnie à l'AFP. La fermeture de la ligne à grande vitesse a occasionné l'annulation de dix-sept trains (sept entre Londres et Paris, trois entre Londres et Bruxelles, trois entre Bruxelles et Londres et quatre entre Paris et Londres). L'accident a été signalé à la police britannique des transports (BTP) à 11H42 GMT, a indiqué une porte-parole de la BTP. Il a eu lieu près du village de Bearsted, dans le Kent, et la personne a été déclarée morte sur les lieux par les services d'urgence, a-t-elle précisé. La compagnie ferroviaire indique sur son site internet que les voyageurs peuvent échanger leurs billets pour un autre jour ou en demander le remboursement. Elle prévoit un "service normal" pour la journée de mardi.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire