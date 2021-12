Paris (AFP). Trafic Eurostar perturbé après une collision avec un sanglier

Le trafic des Eurostar entre Londres et Paris a été perturbé dans la nuit de mercredi à jeudi à la suite d'une collision entre un train et un sanglier dans le nord de la France, selon des messages de la compagnie Eurostar sur son compte Twitter. Le train ES9050, qui avait quitté Londres à 19H01 et devait arriver à Paris à 22H17, a été stoppé plusieurs heures peu après son entrée en France à la suite d'une collision avec un sanglier. Eurostar a annoncé à 04H10 sur Twitter l'arrivée du train en gare de Lille où les passagers devaient être transférés à bord d'un autre train à destination de Paris. L'ensemble du trafic a subi des retards à la suite de la collision. De nombreux passagers ont fait part de leur exaspération sur les réseaux sociaux.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire