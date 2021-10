Washington (AFP). Netanyahu: l'annonce de la fin de la relation USA-Israël est fausse

L'annonce de la fin de la relation entre les Etats-Unis et Israël est "fausse", a affirmé lundi à Washington le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, sur fond de tensions très vives entre lui et la Maison Blanche. "Vous êtes là pour dire au monde entier que l'annonce de la fin de la relation avec les Etats-Unis est non seulement prématurée mais fausse", a dit M. Netanyahu, devant le congrès du principal lobby pro-israélien américain.

