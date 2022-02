L'interview de GREGOIRE

Pour écouter la seconde partie de l'interview, cliquez sur ce lien Interview exceptionnelle de Grégoire:

Aprés avoir vendu plus d'un million d'albums (Toi+Moi), Grégoire a sorti le 15 novembre dernier son second opus intitulé Le Même Soleil. Et deux mois plus tard, cet album est déjà disque de platine soit 100 000 exemplaires vendus.

Le lundi 17 janvier, sur la scène de l’Alhambra de Paris, il a permis à de nombreux fans de découvrir en live des chansons comme "Danse", le premier single, "On s’envolera" ou encore "J’avance".

Un album qui en comporte onze, dont "la promesse" interprétée en duo avec Jean-Jacques Goldman.

Une nouvelle fois les internautes ont été sollicités pour produire cet opus. Des producteurs qui n'ont pas écouté les chansons avant d'investir, ils ont tout simplement fait confiance à l'artiste.

En vrac, Grégoire évoque dans cette première partie les sujets suivants : pour écrire "Le Même Soleil", il a occulté la pression, un Album qui a vu le jour en Basse-Normandie, plus précisement à Cabourg, pour choisir les chansons qui composent cet album, il a été aidé par Franck Autier, son producteur, dans ses chansons, Grégoire, parle certes beaucoup d'amour, mais ses coups de gueule ne sont pas absent, parmi les onze titres de l'album, il y a un duo avec Jean- Jacques Goldman, c'est un rêve irréalisable qui a été exhaussé, une chose est sûre Jean-Jacques Goldman, ne l'interprétera pas sur scéne avec lui...