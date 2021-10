Ouverture à Caen du Mois de l'architecture

Toute la journée, des intervenants s'interrogent sur nos villes reconstruites après la guerre, et abordent la question de leur modernisation nécessaire.

"Après la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement suite à la bataille de Normandie de l'été 1944, la majorité des centres-villes des villes moyennes bas-normandes a dû être reconstruite. L’ampleur de cette reconstruction sur le territoire bas-normand est inédite dans l’histoire urbaine et architecturale. Cette architecture et cet urbanisme des années 50 marquent les paysages ruraux et urbains de notre région et en font un patrimoine hétérogène. Chargés de symbole et de mémoire, ces espaces et ces bâtiments conçus au départ avec l’ambition de la modernité sont pourtant aujourd’hui déqualifiés. Comment reconquérir ces bâtiments, ces espaces publics de la reconstruction, véritables atouts pour notre région ? Comment innover, moderniser nos centres villes pour qu’ils redeviennent attractifs ? telles seront les questions abordées dans le cadre de la conférence « Villes reconstruites »."

Pratique. Lundi 2 mars 2015 de 9h à 13 h et de 14h à 17h à l'amphithéâtre Pierre Daure, Université de Caen Basse-Normandie.