Moscou (AFP). Russie: plusieurs dizaines de milliers de personnes à la marche en mémoire de Nemtsov

Plus de 70.000 personnes ont pris part dimanche à la marche organisée à Moscou en hommage à l'opposant Boris Nemtsov, assassiné vendredi près du Kremlin, selon l'un des organisateurs de la marche. "Nous estimons que plus de 70.000 personnes sont venues", a déclaré à l'AFP Alexandre Rikline, l'un des organisateurs de la marche qui a été autorisée par les autorités. La police a fait pour sa part état de plus de 16.000 manifestants. Sur les pancartes tenues par les manifestants à Moscou, où l'on pouvait apercevoir nombre de drapeaux russes dans la foule, on pouvait lire: "Il est mort pour l'avenir de la Russie" ou "Il s'est battu pour une Russie libre". A Saint-Pétersbourg, la deuxième ville du pays, au moins 6.000 personnes se sont rassemblées pour honorer la mémoire de l'opposant, certains drapés dans des drapeaux ukrainiens, a constaté une journaliste de l'AFP. "Je porte un drapeau ukrainien car Nemtsov s'est battu pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et ils l'ont tué pour ça", explique Vsevolod Nelaïev. Le cortège doit traverser le centre de la capitale russe avant de rejoindre le pont où Boris Nemtsov a été abattu de quatre balles dans le dos peu avant minuit vendredi, non loin des murs du Kremlin. "Ces balles sont pour chacun d'entre nous", pouvait-on lire sur certaines pancartes qui affichaient également le portrait de l'opposant tué à l'âge de 55 ans. Des centaines de personnes se sont également rassemblées dans plusieurs villes de province, notamment Ekaterinbourg dans l'Oural et Tomsk en Sibérie. Des milliers de personnes avaient déjà déposé depuis samedi des bouquets et des bougies à l'endroit où M. Nemtsov a été assassiné.

